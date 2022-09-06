جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى بدء اختبارات القدرات بالجامعة لطلاب الشهادات الفنية المُتقدمة الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية "الصناعية - التمريض" المؤهلة لكلية التمريض، التى يُشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لعام 2022-2023 لطلاب محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.





وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور بدوى شحات على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب، خلال انعقاد اختبارات القدرات. وأضاف نائب رئيس الجامعة أن التسجيل لاختبار القدرات إلكترونيا بدأ منذ أمس الإثنين عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى، ويستمر التسجيل حتى يوم غدًا الأربعاء، على أن تُعقد الاختبارات فى الفترة من اليوم الثلاثاء، حتى بعد غد الخميس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء اختبارات القدرات لطلاب جامعة جنوب الوادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.