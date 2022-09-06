وزيرة الهجرة تتابع استعدادات الانتقال للعاصمة الإدارية

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وصرحت وزيرة الهجرة بأن الوزارة تستعد للانتقال للعمل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، قائلة: "إننا متحمسون لبدء العمل فى هذا المقر ذى المستوى المتميز، والذى سيوفر لنا بيئة عمل متطورة وذكية تواكب العصر لتساعد فريق العمل على بذل أقصى جهد فى ظل جمهوريتنا الجديدة التى تتطلب منا مزيدا من العمل والجهد".
ووجهت السفيرة سها جندى، قيادات وفريق عمل الوزارة للوقوف على كافة احتياجات الوزارة تمهيدا للانتقال إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث إنه تم الانتهاء من تدريب الموارد البشرية بنسبة 100٪، والعمل على وضع خطة تنفيذية لبدء عملية الانتقال بشكل تدريجى بما يتناسب مع طبيعة العمل بالوزارة فى مختلف الإدارات.
وتابعت أن انتهاء إجراءات منظومة التحول الرقمى وجاهزية الوزارة للعمل سيكون وفقا لخطة الانتقال الحكومى إلى العاصمة الإدارية، والانتهاء من تسجيل كافة البيانات والمعلومات والأوراق الرسمية الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، مؤكدة أهمية التحول الرقمى لتحقيق أعلى جودة عمل ممكنة.
وأجرت وزيرة الهجرة جولة تفقدية فى الحى الحكومى ثم قامت بجولة موسعة فى مقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على مستوى جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم للعمل بالحى الحكومى خلال الفترة المقبلة، حيث يقع مقر وزارة الهجرة ضمن المجمع الوزارى الذى يضم وزارات: القوى العاملة، التجارة والصناعة، التعاون الدولى، والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام.
وخلال الجولة استمعت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة لشرح واف من اللواء محمد برغوث مساعد الوزير المشرف على ملف الانتقال، عن مبنى الوزارة بما يتضمنه من قاعات وغرف اجتماعات وأماكن خدمية وإدارية متنوعة.
كما أجرت الوزيرة، جولة بالمبنى ومكاتب المقر الوزارى لمتابعة توزيعها على مستوى الإدارات المختلفة، وكذلك تأثيث المكاتب وقاعات الاجتماعات، إلى جانب الاطلاع على المرافق والتجهيزات الداخلية بالمبنى.
وأعربت السفيرة سها جندى، عن شكرها للقائمين على تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية وكافة العاملين بالمشروع من الشركات المدنية، لما تحقق من نسبة إنجاز بجودة مرتفعة، تم فيها مراعاة توفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعمارى الذى يجمع بين الحداثة وروح الحضارة المصرية القديمة.
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