جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ أسوان، أشرف عطية بجهود مبادرة الناس لبعضهم وتلاحمها مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير الرعاية والدعم للفئات والأسر الأكثر احتياجا بما يتكامل مع جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين؛ مؤكدا أن المحافظة تسعى من خلال التضافر مع شركاء التنمية باعتبارهم شريكا أساسيا، في تسخير كافة الإمكانيات لتلبية المطالب الجماهيرية.





جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء معرض مستلزمات المدارس ترافقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس جمهورية عبد الفتاح السيسى بتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة العام الدراسى الجديد 2022 2023 للأطفال الأيتام والفئات الأولى بالرعاية. وقام المحافظ بتوزيع الأدوات والشنط المدرسية للطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة طبقا لرغابتهم والمقيمين بدور رعاية الأيتام للبنين والبنات؛ بجانب مؤسسات تربية البنات القبطيات بأسوان؛ ومارى جرجس القبطية بكوم أمبو بجانب الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال. وأكد المحافظ أن ذلك يأتى ضمن الجهود المتنوعة تحت مظلة وأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة فى إطار التعاون المشترك بين مبادرة الناس لبعضهم ومؤسسات المجتمع المدني؛ وخاصة جمعيتى رسالة وخير بلدنا لدعم إحتياجات الطلاب من الفئات الأولى بالرعاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: نسعى مع شركاء التنمية لتلبية مطالب الأولى بالرعاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.