غرفة المنشآت السياحية تحذر المطاعم من منع دخول المحجبات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - حذر عادل المصري رئيس غرفة المنشأت السياحية، من منع دخول المحجبات لأي منشأة سياحية سواء مطعم أو كافيه بداعي انها السياسة الداخلية للمكان، ما يعرض المنشأة للإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها من جانب وزارة السياحة والآثار.

وقال المصري في أن قانون العمل السياحي ينص على حظر التمييز بين العملاء والزبائن حيث ان الاساس في تقديم الخدمة ان تكون متاحة كافة مرتدي المنشأة دون تميز على اساس الدين او اللون او العرق او الزي أو الجنس ، مشيرا الى انه قد ورد العديد من الشكاوى ضد بعض المطاعم والكافيهات السياحية التي تمنع دخول المحجبات بداعى أنها ساسة المكان الخاصة مناشدا المطاعم السياحية بالحرص على ان يكون المسؤول عن استقبال الرواد لديه من الكفاءة واللباقة ما يمكنه من شرح طبيعة النشاط في كل قاعة من قاعات المنشآت حتى يكون العميل على دراية تامة بذلك مع ترك حرية الدخول للعميل دون منعه.

وأكد أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وإن كانت تهتم برعاية مصالح أعضائها وتسيير عملهم، فهي أيضا تهتم في المقام الأول بحقوق وحرية العملاء والسائحين وضمان تقديم أفضل خدمة مميزة لهم، كما أن الغرفة ترفض كافة أشكال التمييز بين الرواد لأي سبب، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من مطاعم مصر السياحية، لا تضع أي قيود أو شروط لنوعية زبائنها طالما التزموا بالأداب العامة وقانون الدولة، فيما تتخذ وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات القانونية حال ثبوت التمييز بين الزبائن سواء في السعر أو الدخول للمنشأة.