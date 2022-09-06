وزير الطيران يبحث مع أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعزيز التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - التقي الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني السيد بيتري تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حيث بحثا آليات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الطيران ممثلة فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمنظمة العالمية وذلك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP 27بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

محمد يوسف

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