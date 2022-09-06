«توفيق» يستقبل أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

جدة - نرمين السيد - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور محمد بن على كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الذى يزور القاهرة حاليا لتمثيل المجلس فى فعاليات المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية والذى تستضيفه مصر بمقر أكاديمية الشرطة خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجارى.





وتبادل الطرفان، الرؤى حول التوصيات الصادرة عن المؤتمر، فضلا عن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمجلس. وأشاد الأمين العام للمجلس خلال المقابلة بالإجراءات التنظيمية التى اضطلعت بها الوزارة لاستضافة ورئاسة فعاليات المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية لخروجه على النحو المرجو والمأمول معربا عن تقدير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لدور مصر الرائد تجاه وطنها العربى فى كافة المجالات الأمنية. ومن جانبه، أشاد محمود توفيق وزير الداخلية، بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى، مؤكدا التزام الوزارة بتعزيز أواصر التعاون الأمنى مع الدول العربية الشقيقة من خلال المشاركة الفعالة فى مختلف أنشطة المجلس لمواجهة التحديات التى استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية.

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