وزير التعليم يبحث مع ممثلى أمديست ملف تدريب المعلمين

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، بممثلى مؤسسة أمديست Amideast؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون وعلى رأسها تدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة.





وحضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وضم وفد مؤسسة أمديست كلا من شاهيناز أحمد، المدير الإقليمى لأمديست، وجيمس جراباوسكى، نائب رئيس الهيئة للنشاط الإقليمى.

وفى بداية الاجتماع، رحب وزير التربية والتعليم، بوفد مؤسسة أمديست، مؤكدا على دور المؤسسة مع الوزارة فى تقديم الخدمات التدريبية للمعلمين فى مختلف المحافظات، بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأشار حجازى، إلى أن المعلم له دور هام فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وتدريبه على نظام التعليم الجديد وفلسفته ليكون لديه فهم عميق للمنهج ويستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب بالشكل المنشود.

وتقدم وفد مؤسسة أمديست بالتهنئة للدكتور رضا حجازى، بمناسبة توليه منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدين أن التعاون مع الوزارة خطوة جيدة فى إطار التعاون المشترك والعمل على تنمية المهارة القيادية لدى المعلمين.