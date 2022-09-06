"على هامش مؤتمر حقوق الإنسان".. محمود توفيق يستقبل أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 05:28 مساءً - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية الدكتور محمد بن على كومان - أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الذى يزور القاهرة حالياً لتمثيل المجلس في فعاليات المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية والذى تستضيفه الوزارة بمقر أكاديمية الشرطة خلال الفترة من 5 حتى 8 سبتمبر 2022.

وقد تم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول التوصيات الصادرة عن المؤتمر ، فضلاً عن عدد من الموضوعات المُقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمجلس ، وقد أشاد الأمين العام للمجلس خلال المُقابلة بالإجراءات التنظيمية التي اضطلعت بها الوزارة لاستضافة ورئاسة فعاليات المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية لخروجه على النحو المرجو والمأمول معرباً عن تقدير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لدور مصر الرائد تجاه وطنها العربي في كافة المجالات الأمنية .

ومن جانبه أشاد محمود توفيق وزير الداخلية بالدور التنسيقي الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمني العربي ، مُؤكداً على التزام الوزارة بتعزيز أواصر التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة من خلال المُشاركة الفعالة فى مُختلف أنشطة المجلس لمُواجهة التحديات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية .