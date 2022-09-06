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الزراعة: إضافة 5 ملايين فدان لزيادة المساحة المنتجة للسلع الاستراتيجية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 05:27 مساءً - قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية قامت بعدة خطوات للوصول للاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الاستراتيجية ومن بينها إضافة 5 ملايين فدان لزيادة المساحة المنتجة للسلع الاستراتيجية.

أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية على قناة dmc، أن الدولة المصرية أضافت المساحة المنتجة مع مراعاة الكفآة الإنتاجية من خلال مشروعات مختلفة من بينها مشروع استنباط تقاوى الخضر والفاكهة محليا.

أوضح "القرش" أن كل المشروعات التي تقوم بها الدولة انعكس بشكل كامل على زيادة حجم الإنتاج الزراعي والحيواني ، مشيرًا إلى انتهاج آليات التحول الرقمي ورفع وعي الفلاح المصري ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحماية الرقعة الزراعية ما ساهم بدوره في رفع القدرات الإنتاجية للدولة.

محمد يوسف

محمد يوسف

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