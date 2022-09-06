أبو الغيط: العالم يمارس ازدواجية مقيتة مع الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 05:27 مساءً - قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه حرص خلال كلمته اليوم أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية على التأكيد على أهمية احتواء أي خلاف وكل مشكلة من أجل الاحتفاظ بوحدة الصف، بالإضافة لتطلعه للقمة المقبلة في الجزائر.

وتابع قائلا «ننظر إلى التطورات العالمية من زاوية رئيسية هي المصالح العربية كيف نصونها ونعززها وندافع عنها».

وأضاف قائلا «تبنت الجامعة دراسة شاملة حول موضوع الأمن الغذائي، ويقيني أن هذا الموضوع سوف يمثل أولوية عربية فى السنوات القادمة».

وأوضح قائلا «في كافة الأزمات العربية المشتعلة، يظل الحل السياسي الخيار الوحيد الممكن لتحقيق الاستقرار وإنهاء المعاناة الهائلة للشعوب».

وتابع الأمين العام «نطالب كافة القوى السياسية العراقية باللجوء للحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة الاختلافات، والابتعاد عن العنف والإبقاء على مشاكل العراق داخل العراق».

وقال أبو الغيط «بينما تباشر إسرائيل القمع والإحتلال، نرصد رفضاً لنفس السلوك في أماكن أخرى من العالم، وكأن هناك معياراً لفلسطين ومعياراً للآخرين. إنها إزدواجية مقيتة».