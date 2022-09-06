رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 05:27 مساءً - إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول / فينسينت توم نندوى قائد قوات الدفاع المالاوية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، ضمن فاعليات الإجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية المالاوية بالقاهرة ، وكانت قد أُجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين وإستعراض حرس الشرف .

تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين .

أعقب ذلك إنعقاد الجلسة الختامية للإجتماع الأول للجنة التعاون العسكرى المصرية المالاوية تناولت عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد الفريق أول / فينسينت توم نندوى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر ومالاوى مشيداً بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والإستقرار والتنمية فى كافه دول القارة الافريقية .

من جانبه أكد الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التى تواجهها المنطقة ، وأن ماتم التوصل إليه خلال المباحثات يلبى طموحات الجانبين فى زيادة التعاون العسكرى المشترك بين الجانبين .

حضر اللقاء والجلسة الختامية عدداً من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى المالاوى بالقاهرة .