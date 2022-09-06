شكري يغادر الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية العرب لتولي ممثلة لحكومة منتهية ولايتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 05:27 مساءً - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن سبب مغادرة سامح شكري وزير الخارجية والوفد المرافق له، في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، هو تولي نجلاء المنقوش الممثلة لحكومة منتهية ولايتها، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب.

جاء ذلك ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول أسباب مغادرة وزير الخارجية والوفد المرافق له لتلك الجلسة، حيث أوضح السفير أبو زيد أن هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية، مضيفًا أنه علينا الانتظار لما ستسفر عنه اجتماعات المجلس على مدار اليوم في هذا الشأن.