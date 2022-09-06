جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، وزيرة خارجية سلوفينيا على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، وزيرة خارجية سلوفينيا على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة. وتناول اجتماع وزيرى الخارجية، سبل دعم العلاقات الثنائية، وجذب الاستثمارات السلوفينية إلى مصر، والتعاون فى المنظمات الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «شكرى» يبحث سبل جذب الاستثمارات السلوفينية إلى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.