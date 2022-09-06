مشروع القرن.. مدبولى يتحدث للمصريين من الفيوم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال مدبولى فى تصريحات صحفية، إن مبادرة حياة كريمة حققت نقلة نوعية بالخدمات وهى مشروع القرن لمصر، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ بها تسير وفق المخطط له ومن المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى منها فى ديسمبر وتبدأ الثانية مطلع 2023.

ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس مجلس الوزراء، للمصريين، من الفيوم:

وشدد مدبولى أن المشروعات التنموية لن تتوقف بالمحافظات والقوافل الطبية مستمرة، موضحا أن الحكومة تعمل من خلال المشروعات الإنتاجية على تخطى الأزمة العالمية.

وبين أن الدولة تتتوسع فى برامج الإسكان المتنوعة لخدمة المواطنين بمختلف فئاتهم، لافتا إلى انخفاض مستوى البطالة فى مصر لمستويات غير مسبوقة.