- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وقال مدبولى فى تصريحات صحفية، إن مبادرة حياة كريمة حققت نقلة نوعية بالخدمات وهى مشروع القرن لمصر، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ بها تسير وفق المخطط له ومن المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى منها فى ديسمبر وتبدأ الثانية مطلع 2023.
ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات رئيس مجلس الوزراء، للمصريين، من الفيوم:
وشدد مدبولى أن المشروعات التنموية لن تتوقف بالمحافظات والقوافل الطبية مستمرة، موضحا أن الحكومة تعمل من خلال المشروعات الإنتاجية على تخطى الأزمة العالمية.
وبين أن الدولة تتتوسع فى برامج الإسكان المتنوعة لخدمة المواطنين بمختلف فئاتهم، لافتا إلى انخفاض مستوى البطالة فى مصر لمستويات غير مسبوقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروع القرن.. مدبولى يتحدث للمصريين من الفيوم (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.