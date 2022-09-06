عاجل- مدبولى: إجراء تعديل على قانون الاستثمار لمد الحوافز لـ5 سنوات أخرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتحفيز المستثمرين، بإتاحة الأراضى الصناعية وأقرت مبدأ حق الانتفاع والتملك، مؤكدا أن سعر التكلفة سيكون معلن على مستوى مصر كلها وسيخرج بذلك قرار فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل.





وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات بالفيوم: "كل المستثمرين هايكونوا عارفين سعر المتر واللى سيكون هو نفسه تكلفة سعر المرافق، إحنا مش بنحمل المستثمر سعر الأرض ولكن سعر تكلفة المرافق". وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أى رخصة صناعية ستخرج فما لا يتجاوز 20 يوم عمل، معقبا: "بتابع ده مع هيئة التنمية الصناعية ووزير الصناعة، وبالفعل كان هناك تقرير أمس بأن هناك 20 ألف رخصة استخرجت من خلال المنظومة الجديدة"، ولفت إلى أنه سيتم إجراء تعديل على قانون الاستثمار لمد الحوافز لـ5 سنوات أخرى، كما سيتم إعطاء حافز جديد باختيار صناعات بعينها لتشجيع المستثمرين على إدخالها مثل السيارات الكهربائية، متابعا: "سنرد للمستثمر نسبة قد تصل إلى 70% من قيمة الضرائب التى سيسددها طبقا لأهمية الصناعة".

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