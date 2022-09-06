عاجل- رئيس الوزراء: «حياة كريمة» مشروع القرن لمصر

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات بالفيوم، أن أغلب المشروعات تسير وفق الجدول الزمنى وبنهاية ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى، متابعا: "بنعمل نقلة حقيقية فى خدمات القرى"، مؤكدا أن حياة كريمة مشروع القرن لمصر.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الثانية ستبدأ بحلول 2023 وسيتم من خلالها الوصول إلى 80% من قرى المحافظة، مؤكدا أن القوافل الطبية مستمرة على مدار السنة فى كل محافظات مصر.
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