عاجل- رئيس الوزراء: «حياة كريمة» مشروع القرن لمصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من حياة كريمة يتم تنفيذها فى مركزى إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم بإجمالى 64 قرية و600 تابع، وهم يمثلون ثلث قرى المحافظة.





وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات بالفيوم، أن أغلب المشروعات تسير وفق الجدول الزمنى وبنهاية ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى، متابعا: "بنعمل نقلة حقيقية فى خدمات القرى"، مؤكدا أن حياة كريمة مشروع القرن لمصر.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الثانية ستبدأ بحلول 2023 وسيتم من خلالها الوصول إلى 80% من قرى المحافظة، مؤكدا أن القوافل الطبية مستمرة على مدار السنة فى كل محافظات مصر.