عاجل - مدبولى: عدد سكان مصر زاد 18 مليون نسمة من 2014 لـ 2022

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات بالفيوم، أن الإسكان البديل يعنى الدخول إلى المناطق العشوائية وغير المخططة ويتم تطوير هذه المناطق بعمل طرق وتقديم الخدمات وتوفير الإسكان البديل للأهالى.

وأوضح مدبولى أن كل المشروعات نجحت فى خفض نسبة البطالة فى مصر 7.2%، مؤكدا أن موازنة مصر فى 2010-2011 كانت لا تتجاوز 300 مليار جنيه، ولكن هذا العام بلغت الموازنة 2 تريليون و100 مليار جنيه أى ما يعادل 7 أضعاف.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "ده معناه إن الاقتصاد المصرى كبر وبقى بأحجام كبيرة، ولو لم يتم عمل المشروعات لما تحمل المواطن عدم وجود خدمات"، مؤكدا أنه فى 2014 كانت نسبة البطالة 13.4%، ومن 2014 إلى 2022 زاد عدد سكان مصر بحوالى 18 مليون نسبة ومع ذلك انخفضت البطالة، منوها بأن نسبة البطالة كانت ستتجاوز الـ20% لولا المشروعات التى قامت بها الدولة.