مدبولى: إعادة بحيرة قارون لسابق عهدها أمر ضرورى لتحفيز الاستثمار السياحى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحيرة قارون، ورافقه كلٌ من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.





وأكد مدبولى، أهمية الإجراءات التى يتم اتخاذها لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، بالنظر إلى القيمة الاقتصادية للبحيرة، لا سيّما وأنها تُعد مصدرًا رئيسًا للدخل لغالبية أبناء المحافظة، ما يجعل إحياءها وإعادتها لسابق عهدها أمرًا ضروريًا لتحفيز الاستثمار السياحى، وتعزيز الثروة السمكية.

وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ مُفصَّل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول الإجراءات التى تم اتخاذها لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون.

وأوضحت الوزيرة، محاور تلك الإجراءات، التى تتضمن العمل فى ثلاثة مسارات أساسية للإحياء والتطوير، تتمثل فى: إقامة مشروع استخراج الأملاح، وحل مشكلة الصرف الصحى على بحيرة قارون من خلال إدخال الصرف للقرى بدلًا من الصرف على البحيرة والمصارف المؤدية لها، وأخيرًا حل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة "كوم أوشيم"، والذى يرتكز على إنشاء محطة جديدة.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية مشروع إعادة التوزان لبحيرة قارون، والذى يعد نموذجًا للتوافُق بين البيئة والاستثمار، كما أشارت إلى أن حماية البيئة لا تتعارض مع الفرص الاستثمارية، بل إنها أساسٌ لتعظيم الفوائد على المستوى القومى، مُشيرة إلى ضرورة متابعة أعمال تلك المشروعات، ومدى توافقها مع الخطط الزمنية المُتفق عليها، بما يُسهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافّة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم.

كما أضافت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 خطة "إصحاح بيئى"، تتضمن وقف مياه الصرف الصناعى من خلال إعادة استخدامها كاملةً مرة أخرى فى العملية الإنتاجية، خاصةً فى مصانع الورق والكرتون، مُضيفة أنه تم تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى بـ "كوم أوشيم"، بعد دراسة معايير المياه المُتدفقة إليها، وتحديد تكنولوجيا المعالجة، والتصميمات الإنشائية، بطاقة تصميمية 19 ألف متر مكعب. فضلًا عن تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية؛ للتخلُّص الآمن من الصرف الصناعى، وكذا العمل على إنهاء التصميمات المطلوبة للبدء فى تنفيذ محطات الصرف الصحى، والتى تشمل إعادة بناء عدد 5 محطات معالجة، إضافةً إلى توسعة 4 محطات معالجة.

من جانبه، استعرض الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، عددًا من الإجراءات التى شهدتها بحيرة قارون، موضحًا أنه قد تم الانتهاء من أعمال تكريك وتوسعة "بحر يوسف" بطول 288 كيلو مترًا؛ لزيادة منسوب المياه العذبة المُتدفقة إلى البحيرة، فضلًا عن تطهير ترع ومصارف بطول 800 كيلو متر، وكذلك الانتهاء من تبطين وتأهيل ترع بطول 103,32 كيلو متر، وإزاله المزارع السمكية المُخالفة والتى كانت قائمة على البحيرة، لافتًا إلى أن البحيرة شهدت أيضًا تنفيذ عدد 10 محطات من خلال "الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى" ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتُسهم بشكلٍ كبير فى إعادة التوازن البيئى للبحيرة.