وزارة البيئة تسلم جوائز الفائزين فى مسابقة ”صحتنا من صحة كوكبنا”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 02:26 مساءً - البيئة: جارى تسليم الفائزين من باقى محافظات الجمهورية تباعًا.

قامت وزارة البيئة بتسليم جوائز الفائزين المشاركين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" بعدد من المحافظات للمراحل السادسة، السابعة، والثامنة، حيث تم تسليم جوائز المسابقة والتى تتمثل فى دراجات هوائية بمحمية وادي دجلة للفائزين من محافظات القاهرة الكبرى كذلك تسليم الفائزين من محافظة الوادى الجديد يوم الجمعة الماضى الموافق 2 سبتمبر 2022 بفرع جهاز شئون البيئة بمدينة الخارجة. و الفائزين من محافظات (المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، أسوان) يوم الأحد الماضى الموافق 4 سبتمبر 2022 بمحمية الوادى الأسيوطي بمحافظة أسيوط .

وتوضح الوزارة أنه سيتم تسليم الفائزين من محافظة مطروح يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022 وذلك بمقر محمية العميد، كما تقوم الوزارة بتسليم الفائزين من محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء يوم السبت الموافق 13سبتمبر 2022 بفرع جهاز شئون البيئة بمدينة السويس.

وتقوم وزارة البيئة بتسليم الفائزين من تلك المراحل بعد قيامهم بتقديم صورة من الرقم القومي او شهادة الميلاد لمن هم دون 16سنه، وفي حالة التغيب عن موعد إستلام الدراجة يعتبر هذا تنازلًا عن الدراجة ولا يمكن المطالبة بها.

تأتى المسابقة فى إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية، والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون، حيث تتمثل جوائز المسابقة فى دراجات هوائية يتم توزيعها على الفائزين، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفى مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، بهدف المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "إتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها.