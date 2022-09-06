السيسي يؤكد أهمية تكاتف كافة الجهود لدعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 02:26 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة، خاصةً في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، إلى جانب وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، وأمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة الفلسطيني اللواء ماجد فرج، والسفير الفلسطيني بالقاهرة السفير دياب اللوح .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول "التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية".

ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس محمود عباس .

من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومؤكداً ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، ومن ثم حرصه على التشاور والتنسيق المتواصل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا، خلال اللقاء، على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، والأطر المتعددة الأخرى، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية.