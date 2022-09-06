حياة كريمة.. «الداخلية» تطلق قوافل طبية وإنسانية فى الغربية والمنوفية

واستهدفت القوافل عدد من القرى بنطاق محافظتين لتقديم جميع أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، وتم توزيع مساعدات عينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
كما تم زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتوزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلاً عن توقيع الكشف الطبى على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولاً واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
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