جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن نسب البطالة بمصر فى أدنى مستوياتها وتقدر بـ 7.2%، كما تعمل الدولة من خلال المشروعات على خلق فرص عمل، متابعا: "كلها مشروعات إنتاجية".





وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات بالفيوم: "منقدرش نوقف المشروعات لأننا فى بلد بنبنيها، والمشروعات دى لو متعملتش النهاردة هاتتعمل بكرة بأضعاف التكلفة". وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه لا بديل إلا الاستمرار فى المشروعات الكبيرة التى تخدم الأهالى وتقدم لهم الخدمات التى حرموا منها لسنوات طويلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- رئيس الوزراء: نسب البطالة بمصر فى أدنى مستوياتها (7.2%) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.