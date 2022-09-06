عاجل- رئيس الوزراء: نقلة حقيقية فى الخدمات تشهدها قرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعمل على تنفيذ مشروع إسكان لخدمة أهالى مدينة الفيوم، مشيرا إلى أغلب المشروعات الخدمية والتنموية التى تم تفقدها فى الفيوم تسير وفق الجدول الزمنى.





وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالفيوم، هناك نقلة حقيقية فى الخدمات تشهدها قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن الحكومة طورت منطقة السواقى بطريقة حضارية تخدم أهالى الفيوم، لافتا إلى أن أرض الشونة والمحلج بالفيوم تم استغلاله لعمل وحدات سكنية. وأكد أن التوسعات التى تتم بمحطة المياه بالفيوم تهدف لحل مشكلة نقص المياه بالمحافظة.

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