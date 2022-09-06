عاجل- مدبولى: مجمع الصناعات بالفيوم يوفر آلاف فرص العمل

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات بالفيوم، أن المجمع يتكون من أكثر من 576 ورشة فى حدود 50 مترا لكل ورشة، ويخدم صناعات بعينها وستكون الورش متاحة لشباب الفيوم ورجال الأعمال الصغار.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الورش يمكن استغلالها فى صناعات "غذائية ونسيج" وغيرها، كما أن هناك مصانع كبيرة تصل إلى 600 متر، مؤكدا أن إجمالى الورش والمصانع حوالى 700 مصنع، معقبا: "ستوفر آلاف فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد".