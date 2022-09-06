عاجل - مدبولى: الدولة قطعت شوطا كبيرا فى تطوير البحيرات

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات بالفيوم، أن تطوير بحيرة قارون يواجه العديد من التحديات منها مشكلة أنها فى مستوى منخفض وارتفاع نسبة الملوحة، إضافة إلى معاناتها من الصرف الصناعى والصحى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة عملت من خلال وزارة الرى على رفع كفاءة المصارف، لافتا إلى أن مساحة البحيرة الآن 55 ألف فدان وهو المنسوب الطبيعى للبحيرة، وفى نفس الوقت يتم ضخ مياه جديدة حتى لا ينخفض منسوب المياه مؤكدا أنه سيتم ضخ زريعة أسماك فى البحيرة، كما أن هناك تزايد فى أعداد الطيور وهو ما يؤكد تحسن نوعية المياه، وهناك مشروع عملاق لتقليل الملوحة من خلال مصنع كبير للملح وهو ما سيوفر فرص عمل أيضَا.