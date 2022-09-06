عاجل- رئيس الوزراء: استخراج أى رخصة صناعية لا يتجاوز 20 يوم عمل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن إنشاء المجمعات الصناعية سيعمل على توفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلى، مشيرا إلى أن استخراج أى رخصة صناعية لا يتجاوز 20 يوم عمل.





وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى على هامش جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالفيوم، إننا نعمل من خلال المشروعات الإنتاجية على تخطى الأزمة العالمية، وأيضا متوسعين ببرامج الإسكان المتنوعة لخدمة المواطنين بمختلف فئاتهم. وقال رئيس مجلس الوزراء إن التوسعات بمحطة المياه بالفيوم تهدف لحل مشكلة نقص المياه بالمحافظة، مشيرا إلى أن الحكومة تتوسع في مشروع لتقليل الملوحة ببحيرة قارون. كما رئيس الوزراء أشار إلى إنشاء مصنع لاستخلاص الأملاح من البحيرة ضمن خطة إعادة تأهيلها.

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