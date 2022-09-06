وظائف شاغرة فى 56 شركة براتب يبدأ من 2400 جنيه

وجاء فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدر عن "الوزارة"، تعلن عن فرص عمل جديدة، متوفرة فى 15 محافظة، هى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنيا، دمياط، الغربية، بورسعيد، البحيرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادى الجديد، قنا، أسيوط، سوهاج".
وأوضح البيان أن التخصصات المطلوبة هى: "أمن إدارى، مشرفين أمن، مندوبى مبيعات، محاسبين، عمال وفنيين إنتاج، أخصائى تسويق، مدرسين فى عدد من التخصصات، مهندسين فى عدد من التخصصات، مشرفى أقسام ورديات، مندوبى علاقات عامة، أخصائى مخازن، كيميائى، أخصائى تمويل، وكافة تخصصات وظائف الفندقة"، وتخصصات أخرى.
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قد وجه فى وقت سابق جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.
وتستقبل الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص".
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