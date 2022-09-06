هندسة عين شمس تُكرم وزير التعليم العالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 01:27 مساءً - شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الإثنين فعاليات الحفل الذي أقامته كلية الهندسة جامعة عين شمس تكريمًا لسيادته؛ بمناسبة توليه مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود.عمر الحسيني عميد الكلية، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بمقر كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

في بداية الحفل، وجه الوزير الشكر لأسرة كلية الهندسة على التكريم، مشيدًا بما تتمتع به الكلية من منظومة تعليمية متكاملة ومتناغمة، تعمل على التطوير المستمر للعملية التعليمية، بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، لافتًا إلى أن هذا يؤكد الدور البارز الذي تلعبه الجامعات الحكومية في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، مثمنًا دور كلية الهندسة في تقديم الدعم الفني للوزارة.

ومن جانبه، أعرب د.محمود المتيني عن سعادته بتولي أحد أبناء الجامعة هذا المنصب الرفيع، مشيدًا بالفترة التي قضياها معًا كعمداء لكلية الطب والهندسة، وتعاونهما المثمر والبناء في تطوير مستشفيات الجامعة، والارتقاء بمنشآتها الطبية.

وفي كلمته، أكد د.عمر الحسيني أن تولي د.أيمن عاشور منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعد صفحة مضيئة جديدة، تُضاف إلى صفحات كلية الهندسة جامعة عين شمس، موضحًا أن هذا يُعد بمثابة سلسلة تاريخية لأبناء الكلية في تولي المناصب العامة الرفيعة داخل مصر وخارجها.

واستعرض الحسيني جهود د.أيمن عاشور خلال توليه عمادة الكلية في تطوير العملية التعليمية بها، وبخاصة في قسمي العمارة والتخطيط، مشيرًا إلى أن الكلية شهدت أعلى معدل اعتماد للبرامج على مستوى الجامعات المصرية.

حضر الحفل قيادات جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالجامعة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.