رئيس الوزراء يتفقد أعمال توسعات محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 01:27 مساءً - خلال جولته بمحافظة الفيوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال توسعات محطة تنقية مياه الشرب بقرية العزب الجديدة، التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التوسع في تنفيذ مشروعات تخدم جانبا كبيرا من المواطنين، وتساهم في توفير فرص العمل.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن تلك التوسعات تُمثل المرحلة الثالثة من هذا المشروع، والتي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف م3/يوم، وتشهد تطبيق تكنولوجيا أمريكية لأول مرة في مصر، وتشغيل المحطة بنظام التحكم عن بعد، بتكلفة تنفيذ تصل لنحو 490 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر إتمام المشروع في يناير 2023.

من جانبه، أوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروع يقام على مساحة 10 أفدنة، ويخدم سكان مركزي إطسا وابشواي بإجمالي 600 ألف نسمة، ويعمل بالمشروع نحو ألف عامل، ويستعين بـ 70% من حجم العمالة من القرى المحيطة، كما يصل حجم المعدات إلى 300 مليون جنيه نسبة 50% محلية الصنع، وتصل كمية الخرسانة بالمشروع إلى 70 ألف م3 تقريباً.

وتفقد رئيس الوزراء عدداً من مكونات المشروع، والتي تتضمن: المأخذ، وعنابر المياه العكرة، وطلمبات المياه العكرة، والمياه المعالجة، وخزان مياه الصرف، إلى جانب مباني الكلور، والكيماويات، والكهرباء والمولدات، وساحة تخزين الشبة، والورشة ومحطة الضخ.