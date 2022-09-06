رئيس الوزراء: مهتمون بالتوسع فى المجمعات الصناعية وتنميتها

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مجمعى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الفيوم الجديدة، واللذين تم إنشاؤهما فى إطار مبادرة "مصنعك جاهز للترخيص"، التى تتولى وزارة التجارة والصناعة تنفيذها.





ورافق رئيس الوزراء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوسع فى المجمعات الصناعية التى تمثل حاضنة توفر المقومات التى تسهم فى دعم مختلف الصناعات وتنميتها، على النحو الذى يدفع الاقتصاد الوطنى ويساهم فى توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلى لينافس عالميا.

وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع جزء من خطة الوزارة للتوسع فى تنفيذ المجمعات الصناعية بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن المشروع المقام بالفيوم الجديدة سيضم الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وكذا صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، موضحا فى الوقت نفسه أن المجمعين سيتم طرحهما أمام المستثمرين قبل نهاية العام الجارى بنظام التمليك بتيسيرات غير مسبوقة أو الإيجار بأسعار رمزية.

وقال سمير إن وزارة التجارة والصناعة تتيح تيسيرات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين فى المجمعات الصناعية الجديدة، تشمل: تخفيض سعر كراسة الشروط وتخفيض تأمين جدية الحجز، والإعفاء من التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب، والإعفاء من سداد مقابل تقديم العروض والسماح للمستثمر بطلب واحد على أكثر من وحدة وبدون حد أقصى للوحدات فى نفس القطاع الصناعى، إلى جانب زيادة عدد البنوك الممولة للحصول على الوحدات، وتقديم تيسيرات بشأن تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، وتقليل المدة الزمنية لإجراءات الدراسة والتخصيص وإعفاء المستثمرين من سداد القيمة الإيجارية للوحدات لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام، فضلا عن تحديد مدة إيجار الوحدة بـ10 سنوات قابلة للتجديد بحد أقصى 5 مدد أخرى.