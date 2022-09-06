مدبولى يتابع أعمال توسعات محطة تنقية مياه الشرب بقرية العزب الجديدة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على التوسع فى تنفيذ مشروعات تخدم جانبا كبيرا من المواطنين، وتساهم فى توفير فرص العمل.

واستمع مدبولى، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى أشار إلى أن تلك التوسعات تُمثل المرحلة الثالثة من هذا المشروع، والتى تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف م3/يوم، وتشهد تطبيق تكنولوجيا أمريكية لأول مرة فى مصر، وتشغيل المحطة بنظام التحكم عن بعد، بتكلفة تنفيذ تصل لنحو 490 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر إتمام المشروع فى يناير 2023.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المشروع يقام على مساحة 10 أفدنة، ويخدم سكان مركزى إطسا وابشواى بإجمالى 600 ألف نسمة، ويعمل بالمشروع نحو ألف عامل، ويستعين بـ70% من حجم العمالة من القرى المحيطة، كما يصل حجم المعدات إلى 300 مليون جنيه نسبة 50% محلية الصنع، وتصل كمية الخرسانة بالمشروع إلى 70 ألف م3 تقريبا.

وتفقد رئيس الوزراء عددا من مكونات المشروع، والتى تتضمن: المأخذ، وعنابر المياه العكرة، وطلمبات المياه العكرة، والمياه المعالجة، وخزان مياه الصرف، إلى جانب مبانى الكلور، والكيماويات، والكهرباء والمولدات، وساحة تخزين الشبة، والورشة ومحطة الضخ.