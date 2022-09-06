عاجل.. الرئيس السيسى يتسلم دعوة من نظيره الجزائرى للمشاركة فى القمة العربية

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وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير خارجية الجزائر سلم الرئيس السيسى رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة فى القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل، فضلاً عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون، مرحبا بالدعوة الموجهة من شقيقه الرئيس الجزائرى، ومعربا عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية فى تعزيز العمل العربى المشترك للتصدى للتحديات الضخمة التى تواجه الأمة، وذلك بهدف استعادة مكانتها ووحدتها، وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.
كما أكد الرئيس السيسى، اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائى المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة فى جميع المجالات.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول التباحث بشأن آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتم تأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون فى شتى المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكوميا وشعبيا.
كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربى، لا سيما مستجدات الأوضاع فى كلٍ من سوريا وليبيا والعراق، وتم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمى.
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