رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” بقرية قلهانة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - مدبولي: نحرص على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق الذي يغير حياة المصريين في مختلف ربوع الوطن

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، سير العمل في عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية "قلهانة"، إحدى قرى المبادرة التابعة لمركز إطسا، بمحافظة الفيوم.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق، الذي يغير حياة المصريين في مختلف ربوع الوطن، والعمل على دفع الجهود وسير العمل في الأعمال المتعلقة به، لإتمامها وفق البرامج الزمنية المقررة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بقرية قلهانة بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، حيث استمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن المبنى تم تنفيذه بنسبة 100%، ويتكون من دور أرضي به مركز تكنولوجي متكامل ويستقبل جميع خدمات المجمع، بينما يحتوي الدور الأول على سجل مدني، وشهر عقاري، ووحدة تموين، ووحدة بريد، بينما يضم الدور الثاني وحدة محلية، ومجلسا محليا، ووحدة تضامن اجتماعي.

وقام مدبولي بجولة بالمركز التكنولوجي وعدد من مكونات المجمع الخدمي، الذي يستهدف تيسير الخدمات الحكومية على المواطنين، وإتاحتها في مكان واحد، بأنظمة متطورة.

وخلال جولته في القرية، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، حول مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، التي تشهدها القرية، حيث أوضح أنه يتم تنفيذ مركز شباب قلهانة، الذي يتكون من إنشاء جديد للمبنى الإداري، مقام على مساحة 190 م2، إلى جانب العمل على استكمال تنسيق الموقع العام، ورفع كفاءة الأسوار، فضلا عن إنشاء ملعب خماسي، وذلك بنسبة تنفيذ تصل إلى 85%.

وأضاف نصار أن مركز الشباب يضم مبنى إداريا بداخله صالة ألعاب رياضية، وحضانة، وصالة ألعاب خفيفة، ومكتبة، وأماكن لممارسة الأنشطة الثقافية، بالإضافة إلى ملاعب رياضية، وكافيتريا، ومنطقة ألعاب الأطفال، مؤكداً أن مركز الشباب يستهدف توفير أماكن لممارسة الرياضة بالقرى المستهدفة، وتحسين الخدمات الرياضية، والثقافية للقرية، واستغلال طاقات الشباب.

من جانبه، لفت اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى الذي يتولى التنفيذ، إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بالقرية تشهد كذلك تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية بقرية قلهانة، ويتكون من طابقين أرضي وأول، ويحتوي على وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز إرشاد زراعي، وتقام على مساحة 450 م، بنسبة تنفيذ 85%.

ويستهدف المجمع تقديم الخدمات الزراعية والبيطرية اللازمة للمزارع المصري بصورة مثالية، تساعد في رفع مستوى المعيشة، وزيادة الانتاجية الزراعية، ودعم المعرفة والخدمات الزراعية.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الفيوم ضمن إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في مركزين اثنين، هما: إطسا، ويوسف الصديق، بإجمالي 20 وحدة محلية، و 64 قرية، و 599 تابعاً.

وأوضح الأنصاري أن هذين المركزين بمحافظة الفيوم، يشهدان تنفيذ 313 مشروعاً في إطار مبادرة "حياة كريمة"، تم الانتهاء من 126 مشروعاً منها، ويتم استكمال المشروعات المتبقية تباعا.

وأشار المحافظ إلى أنه بالتركيز على مركز إطسا، الذي تتبعه قرية قلهانة التي تشملها الزيارة اليوم، فإن هذا المركز يشهد تنفيذ 12 مجمعاً لخدمات المواطنين في إطار "حياة كريمة"، تم الانتهاء من 9 منها، وكذا تنفيذ 12 مجمعاً للخدمات الزراعية، تم الانتهاء من 4 منها، فضلاً عن بناء وإحلال أو تطوير ورفع كفاءة 47 مركزاً للشباب، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة 35 وحدة صحية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، مع انشاء وتطوير 9 نقاط إسعاف، وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتطوير وتوسعة 26 من كباري الري، وكذلك رفع كفاءة 4 وحدات اجتماعية، وإنشاء 3 مراكز لتنمية الأسرة، وإنشاء مركز للتأهيل، إلى جانب تنفيذ 46 مشروعاً في قطاع الكهرباء.