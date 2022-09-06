رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وتوسعة مدرسة قلهانة الابتدائية .. ويزور القافلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - خلال جولته لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال توسعة وتطوير مدرسة قلهانة الابتدائية، كما زار القافلة الطبية المتنقلة الموسعة، التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وعدد من مؤسسات العمل الأهلي التنموي وبمشاركة المستشفيات الجامعية ومديريات الصحة بالمحافظات.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من السيدة/ سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، التي أوضحت أن المدرسة قبل إدراجها ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كانت تتكون من مبنى واحد يضم ١٣ فصلا، وقاعتين لرياض الأطفال، ومعمل للعلوم، وآخر للحاسب الآلي، ومكتبة، حيث كانت تستوعب ٦٨٩ طالبا، بكثافة ٥٣ طالبا في الفصل الواحد، مضيفة أنه بعد إدراج المدرسة ضمن المبادرة تم إنشاء مبنى جديد، بعدد ١٤ فصلا ابتدائيا، كما تم إنشاء ٥ قاعات لرياض الأطفال، وغرفة للأنشطة المتعددة، وصالة للمجالات المختلفة، ومعمل علوم للمشاهدة، ومعمل تطوير تكنولوجي

وقالت وكيلة مديرية التربية والتعليم بالفيوم: يسهم المبنى الجديد، الذي سيتم تشغيله بدءا من العام الدراسي الجديد في تقليل الكثافات، حيث من المتوقع أن يكون إجمالي عدد التلاميذ في المدرسة ٧٥٠ طالبا، ليصبح عدد التلاميذ بالفصول ٢٧ تلميذا بكل فصل، مؤكدة في الوقت نفسه أن التوسعات الجديدة أسهمت في إتاحة مجال أكبر في مرحلة رياض الأطفال، فأصبح لدينا ٧ قاعات لرياض الأطفال، وكذلك أصبح هناك غرف للأنشطة والمجالات.

وخلال تفقده لمدرسة قلهانة الابتدائية، حرص رئيس مجلس الوزراء على تفقد القافلة الطبية الموسعة بالمدرسة، التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة حياة كريمة، والمستشفيات الجامعية ومديريات الصحة ومنظمات المجتمع المدني، في إطار خطة الدولة لتنفيذ قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لخدمة المرضى المحتاجين و غير القادرين، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمؤسسة "راعي مصر للتنمية" بمحافظة الفيوم، حيث تضم العيادات الطبية تخصصات عديدة، من بينها أقسام الأطفال، والجلدية، والرمد، والباطنة، والنساء، والعظام، والأسنان، والأنف والأذن، إضافة إلى التحاليل الطبية المختلفة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تقدم العديد من الإسهامات لخدمة المجتمع المحلي، ولها دور فعال في خدمة المجتمع؛ حيث لا يقتصر دورها على الخدمات التعليمية والبحثية فقط، بل يتخطاه إلى نطاق واسع والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في الجامعة بمختلف المجالات، بما يسهم في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية، مشيرا إلى أن القافلة الطبية تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، والأسنان والتمريض، والمستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء؛ من أجل توفير منظومة طبية مجانية متكاملة لعلاج المرضى في مختلف التخصصات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إلى أن اللجنة العليا تشارك في سلسلة من القوافل الطبية الموسعة، التي تجوب جميع محافظات الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم عددا كبيرا من التخصصات الطبية، وتقدم الخدمة، بالمجان، للأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، وذلك ضمن خطة المؤسسة لتوفير الرعاية الطبية الشاملة بالمجان والوصول لأكبر عدد من المستفيدين في المحافظات والقرى والنجوع من خلال 21 عيادة متنقلة تجوب 16 محافظة من الإسكندرية وحتى أسوان، تحت إشراف نخبة كبيرة من الأطباء والمختصين.

ولفت الدكتور محمد شعبان إلى أنه يتم تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية والتخصصية، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية، مثل زرع النخاع، وتوفير الأطراف الصناعية، فضلا عن العلاج الطبيعي والتأهيل، وفيما يخص القافلة الطبية بالفيوم، أوضح أن جامعة الفيوم تشارك في توفير الأطباء والمستلزمات الطبية والأدوية المطلوبة في 17 تخصصا طبيا بالقافلة الطبية، كما تشارك مديرية الشئون الصحية بالفيوم في تنفيذ المبادرة الرئاسية مثل مبادرة الاختلال الكلوي و100 مليون صحة، وتقديم التطعيمات ضد فيروس " كورونا"، وغيرها.

وفي غضون ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من العيادات، وكذا الصيدلية، كما صعد إلى سيارتين مجهزتين كعيادات للأسنان، وتحاور مع عدد من المرضى، واطمأن على تلقيهم الرعاية الطبية والفحص اللازم، وصرف الأدوية المطلوبة لهم، مؤكدا أهمية الاستمرار في تكثيف مثل هذه الجهود الفعالة من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم.

و أعرب مسئولو مؤسسة "راعي مصر للتنمية"، عن تطلعهم إلى أن يصل عدد العيادات المتنقلة إلى 100 عيادة، وأن تقدم الرعاية الصحية إلى 6 ملايين مستفيد، مشيرين إلى أن عدد المستفيدين من العيادات المتنقلة بلغ مليون و 200 ألف مريض، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 15 ألف عملية جراحية، وتقديم 205 أجهزة تعويضية، ومنح 104373 نظارة طبية، بالإضافة إلى إجراء 26670 تحليلا طبيا.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "راعي مصر للتنمية" هي عضو بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذى انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر؛ حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا.