شكري يشارك فى اجتماعات اللجنة العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات الإسرائيلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - شارك سامح شكرى ‏وزير الخارجية، فى اجتماعات اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة.

‏كانت أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة ‎ليبيا قد بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء.

ويتضمن جدول أعمال الدورة، بنودا عدة تتناول مختلف قضايا ‎العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، كما يعقد على هامش الدورة 3 لجان وزارية.