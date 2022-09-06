شكري يشارك فى اجتماعات اللجنة العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات الإسرائيلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - شارك سامح شكرى وزير الخارجية، فى اجتماعات اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة.
كانت أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة ليبيا قد بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء.
ويتضمن جدول أعمال الدورة، بنودا عدة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، كما يعقد على هامش الدورة 3 لجان وزارية.