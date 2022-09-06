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شكري يشارك فى اجتماعات اللجنة العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات الإسرائيلية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - شارك سامح شكرى ‏وزير الخارجية، فى اجتماعات اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة.

‏كانت أعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة ‎ليبيا قد بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء.

ويتضمن جدول أعمال الدورة، بنودا عدة تتناول مختلف قضايا ‎العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، كما يعقد على هامش الدورة 3 لجان وزارية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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