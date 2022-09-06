رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الفيوم موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وتفقد مشروع إنشاء عمارات "الإسكان البديل" بكل من أرض الشونة، وأرض المحلج.





تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الفيوم، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع إنشاء عمارات "الإسكان البديل" بكل من أرض الشونة، وأرض المحلج.

ورافق مدبولى، كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية هذا المشروع الذى يحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، من منطلق حرص الدولة على الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين فى مختلف المحافظات.

وخلال الجولة، أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن المرحلة العاجلة من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تتضمن العمل بـ 36 موقعا بـ 13 محافظة، لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1478 فدانا.