عاجل.. القومية للأنفاق تنفى وقف القطار الكهربائى الخفيف

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه خبر عار تماما من الصحة ولا أساس له، وأن القطار الكهربائى الخفيف منذ افتتاحه فى 3-7-2022 يعمل بانتظام فى المسافة من محطة عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويستخدمه قاطنى المدن الجديدة شرق القاهرة ويخدم الركاب المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وناشدت الهيئة، المواطنين بعدم الالتفات لتلك الشائعات والأخبار الكاذبة التى تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام والتقليل من حجم الإنجازات والمشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها لخدمة المواطن المصرى.
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