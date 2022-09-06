وزير الإنتاج الحربى يلتقى محافظ الغربية لبحث موضوعات التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لمتابعة مستجدات ومعدلات تنفيذ موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين.





وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الوزارة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع مختلف الجهات والتى تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد بما يخدم المواطنين ويلبى احتياجاتهم،

كما أشار الوزير محمد صلاح إلى حرص الوزارة على توجيه كل الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الغربية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة فى استغلال الموارد المتاحة، عقب ذلك بحثا الجانبان الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التعاون المشترك الجارى تنفيذها ومنها إنشاء وتسويق وإدارة مشروع استثمارى عبارة عن فندق ومجمع مطاعم فى أرض المرور القديم، وإقامة مشروع استثمارى على أرض البوريفاج عبارة عن جراج 3 أدوار تحت الأرض ومول تجارى ومستشفى تخصصى ومبنى إدارى ومشروع تنفيذ سلم كهربائى بشارع البحر بطنطا، كما تم مراجعة الموقف التنفيذى لمشروع إقامة مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى وذلك من خلال شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

ولفت الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية إلى وجود تعاون مثمر بين الجانبين فى مختلف المجالات، مضيفا أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتى فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التى تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

وأكد رحمى أن شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المنوط بها إقامة وإدارة المشروعات المشتركة تمتلك خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقا لمعايير الجودة العالمية وفى التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد محمد عيد بكر أن هذا التعاون القائم بين الوزارة ومحافظة الغربية يرجع للبروتوكول الذى سبق وقام الجانبان بتوقيعه فى شهر أكتوبر 2020 وهو ما يأتى ضمن سياسة العمل بالوزارة وهو التعاون مع كل الجهات بالدولة والمساهمة فى المشروعات القومية بما يعود بالنفع فى المقام الأول على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق فى نهاية اللقاء على عقد لقاءات دورية بين مسئولى الجانبين لمتابعة المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشتركة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والسيد محمد بكر المستشار الإعلامى، والمهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحريى للمشروعات، والمهندس عماد فوزى رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة، والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.