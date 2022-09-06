النزول بتنسيق التعليم الثانوى إلى 227 درجة فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وافق محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام إلى 227 درجة نظام انتظام، و140 درجة للثانوى الخاص والمنازل، وذلك فى استجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب.





وتم تحديد مدارس بعينها لقبول الطلاب بها نظرا للكثافة بتلك المدارس في 12 إدارة تعليمية، وعددها 41 مدرسة، ويشترط عدم التحويل منها إلى أية مدرسة أخرى طوال فترة الدراسة. وتلقى محافظ كفر الشيخ العديد من الطلبات والمناشدات من أولياء الأمور والطلاب، للنزول بتنسيق القبول بالثانوية العامة، وعلى الفور، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبدالله، بتقديم بيان مفصل عن عدد فصول الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وما يمكن استيعابه بالفصول، وتبين قبول 21 ألفا و757 طالبا وطالبة، ورأى المحافظ أنه لا مانع من استيعاب حوالي 5 آلاف و531 طالبا آخرين.

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