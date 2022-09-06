رسميًا.. تطبيق تقنية التسلل شبه التلقائى فى دورى أبطال أوروبا اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - يطبق الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بدءًا من اليوم الثلاثاء، تقنية التسلل شبه التلقائى فى بطولة دورى أبطال أوروبا الموسم الجديد 2022-2023.

وستشهد انطلاقة دورى أبطال أوروبا يومى الثلاثاء والأربعاء على الترتيب، تطبيق تقنية التسلل شبه التلقائى مع بداية الجولة الأولى لدور المجموعات.

وستكون هناك كاميرات على أرضية ملعب المباراة، ومستشعرات دقيقة داخل الكرة، لتحديد نقطة التسلل شبه التلقائى.

كما تمت برمجة أطراف اللاعبين التى تعتبر تسلل وبحال حدوثه سيتم إشعار الفار تلقائيًا من أجل احتساب الحالة بدقة عالية جدًا.

وتقام 8 مباريات فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، على رأسها لقاء باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس بملعب "بارك دى برانس".

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد، توج بلقب دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى 2021-2022، وللمرة الـ14 فى تاريخه.