القومية للانفاق تنفى وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT بسبب ضعف الاقبال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - نفت الهيئة القومية للانفاق في بيان صادر عنها اليوم ما تم نشره عبر احد المواقع الالكترونية المغرضة تحت عنوان ( مصر تدرس وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT بسبب ضعف الاقبال )

و اكدت الهيئة في بيانها انه خبر عار تماماً من الصحة ولا أساس له وان القطار الكهربائي الخفيف منذ افتتاحه في 3/7/2022 وهو يعمل بانتظام في المسافة من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الادارية الجديدة ويستخدمه قاطني المدن الجديدة شرق القاهرة ويخدم الركاب المتجهين الى العاصمة الادارية الجديدة

كما ناشدت الهيئة السادة المواطنين بعدم الإلتفات لتلك الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف الى اثارة البلبلة لدى الرأي العام والتقليل من حجم الانجازات والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها لخدمه المواطن المصري