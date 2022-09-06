التعليم العالي: 145 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 145 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد مكتب التنسيق على فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق، وانتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

كما وجه المكتب الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة على الموقع الإلكتروني للتنسيق.