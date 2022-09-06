وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادات البعوث

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثانى للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية، ونتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى للمعاهد الخارجية لدول ( تنزانيا -تشاد –نيجيريا –النيجر –إندونيسيا –العراق -الصومال) للعام الدراسى 2021/2022م.





وبلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (74.08%) وبلغت نسب النجاح فى امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة للدورين (74.08%). بينما بلغت نسبة النجاح فى امتحانات الدور الثانى فى الشهادة الثانوية لمعاهد البعوث(82.64%) ونسبة النجاح العامة للدورين (82.64%). كما تقدم لأداء امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى للمعاهد الخارجية من دول ( تنزانيا -تشاد –نيجيريا –النيجر –إندونيسيا –العراق -الصومال) 1132طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 62.48%.

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