بيان من التعليم العالى بشأن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذلك فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 145 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكترونى، للعام الجامعى الجديد 2022-2023. وأكد مكتب التنسيق على فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق، وانتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى. كما وجه المكتب الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

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