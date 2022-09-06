وزير القوى العاملة يعتمد خطة التدريب للعام الجديد

وأكد الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء انه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهنى (الموضحة بموقع الوزارة)، للتسجيل بالدورات التدريبية، وأنه سيتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.
واشترطت وزارة القوى العاملة فى الخطة، للحصول على دورات التدريب التحويلى ان يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية فى نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.
يذكر أن الوزارة أنهت خلال العام المالى المنقضى 2021 – 2022 تنفيذ 186 دورة تدريبية وتخريج 2790 متدرب بمراكز التدريب الثابتة، بالإضافة الى 4989 متدرج، كما قامت بتشغيل 26 وحدة تدريب متنقلة فى القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة، وتدريب 1430 شخصا، فضلا عن إعداد فيديو توضيحى عن نشاط التدريب المهنى بالوحدات المتنقلة نشرته الوزارة على قناتها على اليوتيوب أمس الإثنين، يوضح ما قامت به من مجهودات، ورصد أراء المتدربين فى العملية التدريبية.
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