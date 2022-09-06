رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة السواقى بالفيوم (صور)

وأكد رئيس الوزراء أهمية أعمال التطوير المنفذة فى منطقة السواقى، والتى تلبى متطلبات التطوير الحضارى للمدينة والحفاظ على رونقها ونسقها المعمارى، كما يحقق المشروع الاستفادة المثلى من هذا الموقع من خلال إقامة مشروعات تدر عائدا اقتصاديا وتوفر فرص عمل لشباب المحافظة.
واستمع مدبولى خلال الجولة إلى شرح من علاء أبو دنيا، مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حول مراحل تنفيذ مشروع التطوير، وتمت الإشارة إلى أن أعمال تطوير المنطقة تشمل منطقة بازارات للحرف التراثية واليدوية، ومجموعة من المطاعم والكافيهات، ونصبا تذكاريا لشهداء الوطن، ومسرحا رومانيا مكشوفا، حيث سيكون الميدان متاحا لجميع المواطنين بالمجان، وذلك بهدف القضاء على مظاهر العشوائية والتشويش البصرى والحركى، بجانب إقامة عدد من المنشآت الخدمية والمتنزهات، مع الحفاظ على الهوية البصرية.
وأوضح الدكتور أحمد عواد، استشارى المشروع، أن هذا المشروع يشهد تنفيذ مناطق البحيرات الصناعية، وتوصيل خط مياه شرب جديد بمنطقة السواقى، بدلا من الخط القديم، إلى جانب تأهيل الحائط الساند لبحر يوسف بالمنطقة، بالإضافة إلى أعمال الطريق الموازى للبحر.
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