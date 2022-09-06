ماراثون للدراجات احتفالا بذكرى إنشاء مدينة السادات «صور»

جدة - نرمين السيد - نظم جهاز تنمية مدينة السادات ماراثون للدراجات لقاطنى المدينة تماشيا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشجيع ودعوة المواطنين على ممارسة الرياضة، وذلك فى إطار احتفال جهاز تنمية مدينة السادات بالذكرى الـ 44 على إنشاء المدينة.





وأوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الماراثون انطلق من أمام مقر الجهاز مرورا بـ (طريق طلعت حرب - شارع أحمد إسماعيل - شارع أبو بكر الصديق - شارع جمال عبد الناصر - طريق البنوك - ميدان السادات - طريق البارميتر) وانتهاء بمقر الجهاز بطول 10 كيلو مترات بمشاركة 500 مشارك من مختلف الأعمار.



وشارك فى الماراثون المهندس رجب سالمان، ومسؤولو الجهاز، وأحمد مرجان، رئيس مجلس أمناء مدينة السادات، ولفيف من القيادات التنفيذية لمدينة السادات وممثلو المجتمع المدنى، والمحاسب محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة نادى إنتر سيتى الراعى الرسمى للماراثون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفى نهاية الفعالية، تقدم المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات، بالشكر لكل من شارك وأشرف وقام برعاية الماراثون، موجها بتنظيم أكبر قدر من الاحتفالات والفعاليات التى تدخل البهجة والسرور على أهالى المدينة.