جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى محافظة الفيوم، لمتابعة سير العمل فى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، ورافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية.





واستهل رئيس الوزراء الزيارة بتفقد أعمال توسعة وتطوير المدخل الرئيسى لمدينة الفيوم، بطول 1 كم، ضمن خطة المحافظة لتطوير مداخل المدينة الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءتها بما يتواءم مع البعدين البيئى والحضارى للمحافظة. وأكد رئيس الوزراء ضرورة حرص كل محافظة على تطوير المدخل الرئيسى لها على هذا النحو، باعتباره بوابة تعكس هوية المحافظة والنسق الحضارى والتاريخى لها، ولذا فلابد من تطويرها وجعلها على النحو اللائق، بما يمثل رسالة مهمة لزوار المحافظة وقاصديها.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، الذى أوضح أن تلك الأعمال نفذتها وزارة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، وشملت إنشاء بوابة رئيسية تعبر عن البعدين الحضارى والبيئى لمدينة الفيوم، وكذلك توسعة ورصف طريق (القاهرة / الفيوم) بطول 1 كم، بداية من قرية الإعلام حتى ميدان عبد المنعم رياض بالطريق الدائرى حول مدينة الفيوم، وكذا تجميل الجزيرة الوسطى للطريق، من غرس النخيل والشجيرات إلى جانب رفع كفاءة أعمال الإنارة، وإضافة أعمال البلدورات والأرصفة على جانبى الطريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يتفقد أعمال تطوير المدخل الرئيسى لمدينة الفيوم (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.