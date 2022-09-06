انت الان تتابع خبر عاجل وبالأسماء -إصابة أكثر من 6 أشخاص في حادث مروع بـ”الجيزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصام وقع صباح اليوم، الثلاثاء، بين 4 سيارات بمدخل مساكن الضباط بميدان الرماية بطريق الفيوم الصحراوي في نطاق محافظة الجيزة.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة الجيزة بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الهرم،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأشار التقرير الطبي إلي إصابة من سهير محمد عبدالمجيد” 64 سنة، “سهام محمد عبدالمجيد” 55 سنة، “سلوي محمد عبدالمجيد” 62 سنة، “مني بكري فهمي” 43 سنة، “إيمان مرزوق سيد” 47 سنة، “حسين أحمد رمضان” 21 سنة، “ياسين جاسر” 22 سنة.