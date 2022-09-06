انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022: أجواء خريفية في الليل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك تحسن في طقس اليوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022، على الكثير من مناطق الجمهورية، حيث يكون هناك أجواء خريفية خلال ساعا المساء.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعا النهار على أن يكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.